Reggio Emilia, esce dall’auto dopo un incidente e cade in un pozzo: intervengono i Vigili del Fuoco

Tragico incidente stradale nella notte tra l’11 e 12 Dicembre a Toano, in via San Michele Arcangelo. Un automobile con a bordo solo il conducente, un ragazzo 20 enne del posto, è andata fuoristrada per il probabile fondo sdrucciolevole. Il ragazzo, uscito dall’auto, forse a causa del buio, è verosimilmente scivolato in un vascone ad uso irriguo con circa 4 metri di acqua, rimanendo annegato. Ad una prima ricostruzione si ipotizza che la macchina uscita di strada abbia divelto il manufatto a protezione della botola di accesso al vascone. Il corpo è stato estratto la mattina del 12 Dcembre intorno alle 9, dopo due ore di lavoro circa da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti dal distaccamento di Castelnovo nè Monti e dalla sede centrale. Il recupero è avvenuto con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), dopo il vuotamento della vasca sempre ad opera dei vigili del Fuoco che hanno ultilizzato motopompe ed elettropompe. Sul posto anche i Carabinieri, Sanitari ed elisoccorso.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=76640