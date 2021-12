Sanità. Bernini: Aderisco a iniziativa per spazi aperti smoking-free

(DIRE) Roma, 13 Dic. – “La pandemia non solo ci ha spinti a una riflessione più attenta sul concetto di libertà, ma ci ha anche indotti a un rispetto maggiore verso la salute nostra e di chi ci è accanto. È per questo che ho aderito all’iniziativa legislativa bipartisan promossa dal senatore Giuseppe Auddino per istituire delle aree smoking-free all’aperto. Spazi liberi dal fumo passivo, dove chiunque, e soprattutto i bambini e le persone più fragili, sia libero di non respirare il fumo prodotto dalle sigarette, comprese quelle elettroniche. Una necessità doverosa in luoghi preposti come ospedali o banchine dì attesa, ma che deve comprendere anche i ristoranti, i parchi gioco, le spiagge e tutte quelle situazioni in cui la civile convivenza imporrebbe rispetto e attenzione per la salute e la libertà del prossimo. Ringrazio il senatore Auddino per avermi resa partecipe di una iniziativa lodevole che mi impegnerò personalmente a portare avanti, per una maggiore sensibilizzazione su una tematica, il fumo passivo, ancora troppo sottovalutata”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com/Tar/ Dire) 11:37 13-12-21