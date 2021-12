Si è conclusa l’edizione 2021 di Artigiano in Fiera

La Città metropolitana di Reggio Calabria è stata protagonista con le sue 20 aziende e un’area dedicata alla promozione e alla diffusione dei video promozionali “Anima Autentica”. Il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace e il consigliere delegato alle attività produttive Mantegna, hanno voluto fare sentire la loro vicinanza ai produttori locali e hanno avuto occasione di raccontare il territorio attraverso i prodotti di eccellenza.

“Aver scelto di essere presenti in questa vetrina internazionale – commenta il Consigliere Mantegna- insieme alle nostre aziende significa dare loro il massimo supporto e un segnale di vicinanza, anche per le difficoltà che si sono registrate in questi ultimi mesi a causa dell’emergenza pandemica. Le nostre aziende sono di eccellenza, spesso a conduzione familiare, ma sono state capaci di evolversi, tenendo intatta la tradizione del territorio, di cui raccontano la bellezza e l’unicità, anche delle materie prime.’

“Siamo consapevoli che sono tante le storie dietro ciascuno dei nostri artigiani – dichiara il Sindaco metropolitano f.f. Versace- Sono storie di persone che hanno deciso di restare alle nostre latitudini, di investire e di credere nel futuro. Siamo qui per costruire con loro, che ogni giorno ci regalano nuovi stimoli e nuovi esempi di coraggio e di fiducia, una nuova narrazione della nostra Città metropolitana.

È un territorio che accoglie- conclude Versace-, è un territorio da scoprire e, attraverso queste attività di ampio respiro nazionale ed internazionale, riusciamo a presentare la nostra unica anima metropolitana da vari punti di vista, per difendere e sostenere il tessuto economico e per aumentare la visibilità al fine di accrescere l’interesse turistico.”

Comunicato Stampa