(DIRE) Palermo, 13 Dic. – Chiuso un tratto della Statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ a termini Imerese, in provincia di Palermo, per via del cedimento del piano viabile. L’interruzione si trova tra i chilometri 208,800 e 209,950. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto, dove sono presenti le squadre dell’Anas. (Red/ Dire) 10:39 13-12-21