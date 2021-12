Agrigento. Domani lutto cittadino per le vittime di Ravanusa

(DIRE) Palermo, 14 Dic. – Sarà lutto cittadino domani ad Agrigento in memoria delle vittime dell’esplosione di Ravanusa. “La nostra si stringe alla comunità locale in questo momento di grande dolore”, dice il sindaco, Francesco Miccichè. Domani ad Agrigento saranno spente tutte le luminarie natalizie e le bandiere degli edifici pubblici comunali verranno esposte a mezz’asta. In tutti i luoghi pubblici, alle 12, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia che finora sono otto. (Sac/Dire) 18:13 14-12-21