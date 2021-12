Covid. Il Lazio sfiora i 2000 contagi, ma stime RT stabili attorno a 1

(DIRE) Roma, 14 Dic. – “Oggi nel Lazio su 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici, per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi positivi (+451), sono 10 i decessi (+2), 816 i ricoverati (-5), 109 le terapie intensive (-5) e +899 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 879”. Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Le stime del valore Rt elaborate dal Seresmi, fa sapere D’Amato, “sono stabili attorno al valore 1. Questo è un dato importante che va consolidato. Non è emerso inoltre, dai sequenziamenti, alcun altro caso relativo alla variante omicron. Bisogna mantenere alta l’attenzione, ieri effettuate oltre 55mila vaccinazioni, il 17% in più del target”. I contagi nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 434 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 367 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 78 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 147 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: sono 214 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 6: sono 290 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Nelle province si registrano 391 nuovi casi: Asl di Frosinone: sono 142 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Latina: sono 89 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Rieti: sono 40 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl di Viterbo: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. (Enu/ Dire) 17:36 14-12-21