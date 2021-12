Etna. Nuova bocca su un fianco del vulcano, piccole quantità di lava

(DIRE) Palermo, 14 Dic. – Una nuova bocca effusiva, che emette solo lava senza attività esplosiva, si è aperta da alcune ore sul fianco orientale dell’Etna. Da ieri la bocca, che si trova a circa 2.200 metri di altitudine, riversa piccole quantità di lava in zone desertiche del vulcano. La colata, come segnalato oggi dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è lunga alcune centinaia di metri e ha raggiunto la zona dei monti Centenari dentro la Valle del Bove a circa 1.800 metri. “Dal punto di vista sismico è proseguito il graduale aumento dell’ampiezza media del tremore vulcanico – è il report Ingv di oggi -. Allo stato attuale ha raggiunto l’intervallo dei valori alti. L’attività infrasonica non mostra invece variazioni significative”. “Si tratta di un fenomeno molto piccolo e tranquillo”, osserva il vulcanologo dell’Ingv di Catania Boris Behncke che sul suo profilo Facebook pubblica alcune foto suggestive dell’Etna. (Red/Dire) 09:36 14-12-21