Allo stilista Anton Giulio Grande conferito il premio ST Oscar d’oro europeo della moda a Firenze

Un vero e proprio trionfo l’altra sera per Anton Giulio Grande, dove gli e’ stato conferito l’ambito premio ST Oscar d’oro europeo della moda, la prestigiosa statuetta in oro, in una location esclusiva e prestigiosa come la Fondazione Franco Zeffirelli a Firenze. La kermesse vanta una giuria tecnica prestigiosa e competente a partire dall’ideatore e direttore Steven Torrisi, con la finalità di premiare e celebrare le eccellenze del Made in Italy e non solo . A sorpresa per Anton Giulio Grande arriva una delle sue muse e testimonial storiche per premiarlo ,Nina Moric che sfoggia per l’occasione un abito iconico dello stilista in pizzo nero ricamato, per premiarlo insieme alla bella e brava presentatrice Ambra Lombardo anche lei vestita in un noir by Anton Giulio Grande. Presente nel prestigioso parterre il Presidente della Regione Eugenio Giani e il padrone di casa Pippo Zeffirelli, figlio del grande maestro , erede culturale e spirituale. Era presente il gotha della moda in una serata di gala elegantissima dove si è celebrata proprio nella città di Dante la cultura e il fascino della storia della moda . Grande soddisfazione per Anton Giulio Grande per l’ennesimo riconosciuto importante ed internazionale atto a suggellare una carriera sempre più consolidata e in ascesa.