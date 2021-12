Casa. Meloni: Stop UE a divieto vendita o affitto immobili è vittoria di FdI

(DIRE) Roma, 15 Dic. – “Il Vicepresidente della Commissione UE Timmermans fa sapere in conferenza stampa che nella proposta di direttiva europea sull’efficienza energetica non ci sarà il divieto di vendita o affitto degli immobili non ‘green’. Una vittoria anche di Fratelli d’Italia, che ha denunciato subito la follia di una norma insensata che avrebbe avuto un impatto devastante sul mercato immobiliare italiano. Fratelli d’Italia continuerà a tenere alta l’attenzione su questo dossier e a vigilare, insieme alle categorie e a chi come Confedilizia ha sollevato per prima questo caso, per scongiurare che l’Europa infligga l’ennesima batosta ai cittadini italiani”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Com/Pol/ Dire) 20:41 15-12-21