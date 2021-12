Covid. Bollettino: 23.195 i nuovi positivi, 129 i decessi

(DIRE) Roma, 15 Dic. – Sono 23.195 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 20.677) e 129 i decessi (ieri 120), registrati nelle ultime 24 ore in Italia. E’ il dato più alto della quarta ondata, emerso dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 5.282.076, mentre da febbraio 2020 si contano 135.178 vittime. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 634.638, ovvero 142mila in meno rispetto ai 776.563 di ieri. Il tasso di positività, ieri pari al 2,7%, oggi sale al 3,7%. Sul fronte del sistema sanitario i ricoveri continuano ad aumentare: con 84 ingressi del giorno, le terapie intensive sono 7 in più, come ieri, e arrivano a quota 870, mentre i ricoveri ordinari sono in tutto 7.309, facendo registrare +146 ingressi (ieri +212). (Fde/ Dire) 18:08 15-12-21