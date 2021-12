Formula E. Mondiale 2022, Roma raddoppia: gare il 9 ed il 10 Aprile

(DIRE) Roma, 15 Dic. – Anche per il 2022 Roma raddoppia il suo appuntamento con il Mondiale di Formula E. La Capitale infatti ospiterà due E-Prix sulle strade del circuito cittadino dell’ Eur, Sabato 9 e Domenica 10 aprile prossimi. La novità emerge dal calendario dell’ottava stagione del Mondiale riservato alle monoposto elettriche, ratificato oggi con 16 gare dalla FIA durante la riunione del World Motor Sport Council (WMSC). Come a Roma, anche a Berlino è prevista doppietta nello stesso fine settimana. Inoltre, per la prima volta gli E-Prix si correranno nelle strade delle città di Vancouver, Jakarta e Seoul insieme alle ormai consuete città ospitanti Diriyah, Città del Messico, Monaco, New York e Londra. Il via al Mondiale sarà dato in Arabia Saudita il 28 e il 29 gennaio, mentre le ultime gare saranno in Corea del Sud il 13 e il 14 agosto. La riunione del Consiglio federale ha anche approvato alcune modifiche ai regolamenti, come quella che riguarda le fasi di qualificazione del nuovo format: previsti anche duelli a eliminazione diretta e tempo a disposizione che aumenta da 10 a 12 minuti, con il primo giro cronometrato di ogni pilota deve essere completato entro i primi 6 minuti. (Ekp/ Dire) 21:52 15-12-21