Il Generale Figliuolo è il nuovo Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze

Il Gen. di C.d’A. Francesco Paolo FIGLIUOLO subentra nella carica di Comandante COVI al Generale di Squadra Aerea Silvano FRIGERIO. Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 51 del 14 dicembre 2021, su proposta del Ministro della Difesa Lorenzo GUERINI, ha nominato il generale Francesco Paolo FIGLIUOLO a Comandante del Comando Operativo di vertice interforze (COVI). Il COVI è lo strumento mediante il quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa è in grado di esercitare la sua determinante funzione di Comandante Operativo delle Forze Armate.

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e poi da novembre 2018 di Comandante Logistico dell’Esercito e da marzo 2021 di Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 – agosto 2015). Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, la Croce d’Oro ed una Croce d’Argento al Merito dell’Esercito e NATO Meritorious Service Medal.

D.C.