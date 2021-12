Stellantis. Cessa la produzione di mascherine a Mirafiori: 492 in CIG

Lazzi (FIOM): Tavolo sull’auto provinciale e regionale

(DIRE) Torino, 15 Dic. – La produzione di mascherine a Mirafiori si ferma e gli occupati vanno in cassa integrazione. Stellantis ha infatti avviato la procedura per la richiesta di cassa integrazione straordinaria di un anno per i 492 lavoratori delle mascherine fabbricate a Mirafiori.

Lo rende noto la Fiom di Torino, il cui segretario Edi Lazzi commenta: “Molti dei lavoratori impiegati nel reparto mascherine, che cesserà con la fine dell’anno, hanno delle inidoneità e bisognerà assolutamente trovargli una collocazione confacente alle loro condizioni”. Il problema di fondo resta però lo stesso: la mancanza di lavoro.

“Insisto sul concetto che per risolvere il problema occupazionale nell’area torinese è necessario avere nuove produzioni di auto. Serve più che mai un piano industriale complessivo in grado di risolvere la cronica mancanza di produzioni e penso che bisognerà velocemente riconvocare il tavolo di confronto provinciale e regionale attivato dopo la mancata assegnazione della fabbrica di batterie per fare il punto della situazione e chiedere un confronto con i massimi vertici di Stellantis”. (Luv/ Dire) 19:45 15-12-21 (foto di repertorio)