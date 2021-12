Vaccino. Sileri ai genitori: Fidatevi della scienza, casi pediatrici aumentano

(DIRE) Roma, 15 Dic. – “Il vaccino per i bambini non è obbligatorio, decidere se vaccinare i propri figli è volontario, purtroppo però il numero dei casi nella popolazione pediatrica sta salendo a dismisura, e stanno crescendo anche le ospedalizzazioni in alcune aree del Paese. Su 900mila infezioni tra i bambini e i ragazzi, 9 mila sono andati in ospedale. Ai genitori dico fidatevi della scienza, se avessi un figlio di 5-6 anni non ci penserei due volte, lo vaccinerei subito. Perché prendersi questo rischio? La morte e persino il ricovero del proprio figlio sono un dramma. Ogni giorno ci fidiamo di qualcuno, dal primo bicchiere d’acqua che beviamo a quando prendiamo un aereo: perché non fidarsi degli enti regolatori del farmaco e della scienza? Non fidarsi oggi del vaccino significava fare un passo indietro, significa tornare indietro con lo stesso livello di rischio di morte e terapia intensiva che avevamo quando non c’era il vaccino. É uno spreco, uno spreco della vita”. Lo dichiara Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, all’agenzia Dire. (Org/ Dire) 18:12 15-12-21