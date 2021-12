Quirinale. Salvini: Berlusconi in campo? Certo, proposto tavolo a segretari

(DIRE) Roma, 16 Dic. – Letta dice che non ci può essere un leader di partito al Colle, Berlusconi resta comunque un candidato? “Ci mancherebbe. Ho invitato i miei colleghi segretari a vederci possibilmente prima della fine dell’anno, per parlarne a un tavolo e non sui giornali. Ho avuto l’ok da parte di tutti e dopo la manovra ripeterò l’invito a Roma perché non voglio pensare a un gennaio di confusione e 30 votazione”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini arrivando all’assemblea nazionale della Coldiretti. (Uct/ Dire) 11:46 16-12-21