(DIRE) Palermo, 16 Dic. – “In Italia ci sono sessanta milioni di patrioti. Non sto lí a guardare l’aggettivo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Palermo, rispondendo a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano quale possa essere il nome del “patriota” da candidare al Quirinale così come proposto da Giorgia Meloni. “Aspetterò i miei colleghi, che mi hanno detto tutti sí, per sederci attorno a un tavolo e ragionare”. (Sac/Dire) 18:11 16-12-21