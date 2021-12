Recovery. Decaro (ANCI): via libera alle assunzioni

Parlamento e Governo hanno ascoltato i Comuni

(DIRE) Roma, 16 dic. – “Da Camera e Senato arriva una buona notizia: i Comuni potranno finalmente tornare ad assumere personale e disporre così delle risorse umane indispensabili a realizzare i progetti del PNRR”. Così Antonio Decaro, presidente dell’Anci, ha commentato l’approvazione da parte delle Commissioni Bilancio dell’emendamento al decreto legge sul PNRR che consentirà di superare i vincoli imposti alle amministrazioni locali dal 2009 e di fare assunzioni di personale non dirigenziale stimate in cinque anni fino a 15mila unità. “Voglio ringraziare il parlamento e il governo per aver recepito l’allarme dei Comuni- ha aggiunto Decaro- noi siamo allo stesso tempo le amministrazioni che maggiormente hanno sofferto negli ultimi venti anni di un grave depauperamento del personale, ma anche quelle che sono oggi chiamate ai maggiori sforzi per realizzare gli investimenti del PNRR e poi gestire i relativi servizi ai cittadini. Non tutti i problemi sono risolti – ha concluso il presidente dell’Anci – ma almeno sarà in parte sanata questa pericolosa contraddizione tra le risorse umane disponibili e gli obiettivi che dobbiamo raggiungere”. (Com/Vid/ Dire) 13:29 16-12-21