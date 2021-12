Vertice in Prefettura su emergenza Covid, Versace: “Attenzione massima, soprattutto tra i più giovani”

L’inquilino di Palazzo Alvaro ha raccolto l’appello delle autorità sanitarie, richiamando i cittadini a comportamenti responsabili nel periodo prefestivo

“Massima attenzione per l’aumento dei contagi, un richiamo al rispetto delle regole anche durante questo periodo prefestivo, non siamo al liberi tutti, i dati delle ultime settimane invitano alla massima prudenza, soprattutto tra i giovani e giovanissimi che in questa fase sono quelli più a rischio, non solo nel contesto scolastico”. Il Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace rivolge un appello alle comunità del territorio metropolitano. A margine della riunione convocata presso la Prefettura cittadina, alla presenza delle autorità sanitarie e dei sindaci rappresentanti delle aree omogenee della Città Metropolitana, il Vicesindaco Versace ha raccolto l’invito del Prefetto Mariani e dei vertici di Asp e Gom, invitando i cittadini alla massima prudenza.

“La situazione comincia a preoccupare – ha dichiarato Versace – ed in questo senso mi sento di fare un appello alla comunità affinché si faccia massima attenzione. Certamente non è il caso di fare terrorismo, ma l’aumento dei casi in queste ultime settimane, soprattutto se raffrontati a quelli dello scorso anno, non ci fa dormire sonni tranquilli e ci richiama alla massima responsabilità. Bisogna insistere con la campagna vaccinale, con le terze dosi, a partire dai soggetti fragili e rinforzando l’attività soprattutto nelle aree più a rischio, che hanno evidenziato più contagi in queste settimane. Ma soprattutto ci vogliono comportamenti responsabili da parte dei cittadini. A cominciare dai più giovani che nel contesto scolastico, ma anche al di fuori, risultano particolarmente soggetti ai contagi, con rischi moltiplicati per le famiglie e i soggetti fragili”.