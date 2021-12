Aispis presenta il Seminario Codice Rosso – La Violenza di genere

Profili sostanziali , processuali e modalità operative- confronto tra operatori per rendere più efficaci gli interventi, presso la Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio . Un confronto aperto tra addetti ai lavori per rendere maggiormente efficaci gli interventi di contrasto alla violenza di genere attraverso lo studio di casi concreti. Un momento di confronto fortemente sostenuto dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Lazio On. Giuseppe Cangemi .

Uno scambio di best practice tra le eccellenze campane in materia, rappresentate dal Prof. Mario Guarino Primario U.O.C. Responsabile del Pronto Soccorso dell’ospedale C.T.O. dell’Azienza Ospedaliera dei Colli- Napoli- docente Università La Sapienza, dall’Avvocata penalista Maria Francesca Tripaldi Responsabile Osservatorio Giustizia Aispis e dalla past President della Commissione Pari Opportunità della Regione Campania e direttrice scientifico Aispis Dott.ssa Francesca Beneduce (giornalista e criminologa), la Presidente AISPIS Antonella Cortese Criminologa .

Un parterre di alto profilo quello che ha preso parte all’incontro :

il Dott. Massimo Improta Primo Dirigente -Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico- Questura di Roma; la Dott.ssa Pamela Franconieri Vice Questore Aggiunto – Dirigente IV sezione Squadra Mobile; Dott.ssa Lucia De Vito Direttrice 118 Roma; Maria Antonietta Spadorcia Giornalista Rai- Gina Perotti Segretario Nazionale USIC- Unione Sindacale Italiana Carabinieri, Palma D’Alessio Segretario Provinciale LES Polizia di Stato- Libertà e Sicurezza. Un ringraziamento all’artista Marco Bigonzoni che ha donato un dipinto alla Comunità di minori OTRANTO ZOE ‘ gestita dalla nostra Vice Presidente AISPIS Dottssa Barbara Ferrari.