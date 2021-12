Covid. Toti: Prudenza e attenzione ma non paura per zona gialla

(DIRE) Genova, 17 Dic. – “Prudenza e attenzione, ma non paura”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, sintetizza la situazione pandemica del territorio che, da lunedì, entrerà in zona gialla. “Tutti i parametri sono ancora ben distanti dalla zona arancione- assicura il governatore- e la zona gialla, dal punto di vista economico e della socialità, non comporta particolari problemi in vista del Natale, dal momento che implica semplicemente l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto”. Per Toti, la zona gialla è, in ogni caso, “un campanello d’allarme che non va sottovalutato: bisogna tornare a mettere un po’ di attenzione e riprendere le buone usanze che, in tempi di minor allarme, abbiamo un po’ dimenticato”. Toti spiega che l’andamento della pandemia in Liguria è a due velocità. “Non tutte le province stanno crescendo allo stesso modo: La Spezia e Genova hanno un incidenza più contenuta, Savona è in piena media regionale, mentre Imperia ha quasi raggiunto i 700 contagi ogni 100.000 abitanti alla settimana, quasi due volte e mezzo Genova e Imperia e raggiungendo i tassi molto elevati di Provenza-Costa Azzurra”. In ogni caso, sostiene il governatore, “la pressione ospedaliera resta sostanzialmente stabile e comunque molto inferiore alle ondate precedenti, segno che i vaccini funzionano”. A riguardo, Toti si complimenta con il servizio sanitario regionale perché “sono state superate le quote di somministrazioni giornaliere della prima campagna: 17.000 dosi al giorno, 80.000 alla settimana”. Per questo, il governatore si augura che “l’avvio della vaccinazione pediatrica, con 6.441 prenotazioni effettuate e 467 somministrazioni fatte, e l’inizio delle vacanze scolastiche aiutino a invertire la rotta”. (Sid/ Dire) 18:57 17-12-21