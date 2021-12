Giappone. Covid, 190 nuovi casi e 2 decessi in tutto il Paese

(DIRE) Tokyo, 17 Dic. – Il più recente bollettino ufficiale del ministero della Salute giapponese, aggiornato a ieri, ha riportato 190 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese e due decessi causati dal virus, mentre il numero dei pazienti ricoverati in gravi condizioni è fermo a 27. La prefettura di Kanagawa, nel Giappone centrale, si conferma prima come con numero di infezioni con 36 casi segnalati. A Tokyo, il governo metropolitano della capitale ha confermato 30 nuovi contagi. (Jief/Dire) 09:17 17-12-21