Quirinale. Salvini: Basta polemiche e vediamoci entro fine anno

(DIRE) Roma, 17 Dic. – “Sul Quirinale ho raccolto, e ne sono felice l’ok di tutti i segretari di partito che ho contattato uno per uno, da Fratoianni a Berlusconi. Tutti mi hanno chiesto ovviamente di attendere l’approvazione della manovra di bilancio. Per me ci si potrebbe trovare anche prima della fine dell’anno per iniziare a ragionare di criteri, e chiederò anche una moratoria sulle dichiarazioni e sulle polemiche giornalistiche perche’ altrimenti e’ difficile mettersi d’accordo quando poi ogni giorno uno dice qualcosa di diverso sui giornali”. Lo dice Matteo Salvini, leader della Lega, a Palermo a margine del processo Open Arms. (Vid/ Dire) 17:30 17-12-21