Comando Provinciale di Viterbo – Tuscania (Vt) , 17/12/2021 12:34

I Carabinieri della stazione di Tuscania, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo, hanno scoperto e denunciato per illecita percezione del reddito di cittadinanza 12 persone di cui 5 italiane e 7 di origini straniere che in totale hanno percepito 69.500 euro complessivamente; l’attività investigativa ha seguito una preventiva azione informativa sviluppata dai Carabinieri della Stazione di Tuscania che successivamente hanno investigato i sospetti collaborati dai carabinieri del NIL per la poro parte di competenza.

I 12 denunciati avario titolo hanno omesso di dichiarare la loro vera residenza, la loro reale permanenza in Italia nell’ ultimo decennio, e non hanno comunicato il loro reale reddito cosi da risultare indigenti. Al termine delle investigazioni sono dunque stati denunciati per illecita percezione del reddito di cittadinanza e sono state avviate le procedure per bloccare l’ erogazione dei soldi.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/truffe-illecite-percezioni-di-rdc-12-denunce-nel-viterbese