Vaccino. Figliuolo: Dosi ci sono, altre 5 mln entro il 29 Dicembre

(DIRE) Firenze, 17 Dic. – “Le dosi ci sono”. Lo assicura il commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, visitando il pediatrico Meyer di Firenze. “Oltre le 5,5 milioni di dosi che abbiamo stivate a livello regionale, che abbiamo ancora in cassa, da oggi in avanti ne arriveranno alle Regioni, quindi il 17, il 22 e il 29 dicembre, altre 5 milioni di cui oltre la metà Pfizer. Questo per rassicurare e per dire che possiamo continuare con questo ritmo” di vaccinazione “e se vogliamo incrementare”.

Per quel che riguarda la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, “sono state distribuite 1,5 milioni di dosi pediatriche e abbiamo ancora una riserva. Ne arriveranno altre, con continuità, da gennaio in avanti”. Detto questo, il commissario si lancia in una raccomandazione: “Continuiamo a tenere il focus sui più anziani. La Toscana lo sta facendo brillantemente anche con il gran ricorso ai medici di medicina generale”. (Dig/ Dire) 16:43 17-12-21