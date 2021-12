Vaccino. In un giorno 15.063 i bambini 5-11 anni con una dose

(DIRE) Roma, 17 Dic. – Sono 15.063 i bambini tra i 5 e gli 11 anni, pari allo 0,41% 5-11 anni, che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid-19 ad un giorno dall’avvio delle somministrazioni per questa fascia di età. E’ quanto si legge sul sito del governo, secondo i dati aggiornati alle ore 06.14 di questa mattina. Intanto una nuova circolare del ministero della Salute precisa che nei bambini che compiranno il dodicesimo anno di età dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino anti-Covid comirnaty (Biontech-Pfizer) nella formulazione da 10 mcg/dose in 0,2 ml, sarà possibile completare il ciclo primario di vaccinazione, nel rispetto delle tempistiche previste, somministrando una seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose. La circolare indica ‘chiarimenti in merito alle indicazioni di utilizzo del vaccino comirnaty (Biontech/Pfizer) per la fascia di età 5-11 anni’. La seconda dose è prevista a tre settimane dalla prima. (Fde/ Dire) 11:09 17-12-21