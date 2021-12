Truffe. SMS per anomalie sul conto bancario. Non abboccate!

La segnalazione della Polizia di Stato riguardo un messaggio che sta girando in questo periodo natalizio dedicato allo shopping. E’ opera di furfanti. Questo è un SMS che mette in allerta chi lo riceve, perché paventa un accesso anomalo al conto bancario e lascia intendere che qualcuno si è collegato al vostro posto. Non abboccate. Anche in questo caso si tratta di phishing per rubare i vostri dati personali. Così l’Agente Lisa sulla sua pagina ufficiale di Twitter. Se si hanno dei dubbi eventualmente è sempre utile contattare l’ istituto bancario del conto in oggetto ai numeri verdi dedicati.