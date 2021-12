Vaccini a 12-19 anni, primo shot già al 75%

La campagna vaccinale italiana contro il covid-19 sta procedendo a ritmo serrato anche tra i giovani, nella fascia compresa fra i 12 e i 19 anni, sono 3.488.814 i giovanissimi a cui è stata inoculata la prima dose del siero\vaccino, pari al 75,39%. Per la stessa fascia d’età il 71,34%, cioè 3.301.071, ha completato il ciclo vaccinale (2 shot).

A questi numeri vanno aggiunti coloro che sono guariti in maniera autonoma o con cure mediche dal covid-19, che sono stimati in una percentuale del 9% circa facendo raggiungere complessivamente la soglia di l’80,41% di persone più difese in caso di contagio tra i giovanissimi. Infine in base ai primi dati (di Venerdì 17 Dicembre) del Viminale relativi alla vaccinazione dei bambini fra i 5 e i 12 anni, in due giorni sono stati vaccinati 15.054 bambini (0,41%).

FR