Viterbo. Fermata con 12 gr di marijuana. Nascondeva in casa coltura di funghi allucinogeni

Comando Provinciale di Viterbo – Viterbo , 18/12/2021 10:37

I Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio di perlustrazione per prevenire reati di criminalità comune, hanno fermato un’ auto utilitaria con alla guida una donna già nota poiché avvisata orale di P.S., e la hanno sottoposta a controllo veicolare oltre che a perquisizione personale, trovandola in possesso nell’ immediatezza di 12 grammi di marijuana, circostanza che ha consentito ai Carabinieri di procedere ad una perquisizione domiciliare; durante la perquisizione presso la dimora i Carabinieri hanno scoperto una coltura di fughi allucinogeni, un centinaio, di cui una parte in coltura ed una parte già essiccata, oltre a trovare ulteriori 15 grammi di marijuana.al termine della perquisizione la donna è stata dichiarata in arresto per spaccio di droga

comunicato stampa -fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/fermata-con-12-gr-di-marijuana.-nascondeva-in-casa-coltura-di-funghi-allucinogeni