(DIRE) Roma, 19 Dic. – Lorenzo Mora ha vinto la medaglia d’argento, insieme al tedesco Christian Diener, nei 50 dorso ai Mondiali di nuoto in vasca corta in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. L’Azzurro ha nuotato in 22″90, preceduto dal russo Kolesnikov (22″66). Quinto è arrivato Michele Lamberti (22″93) dietro a Samusenko. “Non me l’aspettavo proprio e non pensavo neanche di nuotare questo tempo”, ha dichiarato Mora a fine gara. (Mem/ Dire) 17:05 19-12-21