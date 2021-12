Reggio Calabria, Associazione Dedalo: a grande richiesta torna Collettiva d’Arte “Anime Nuove”

L’Associazione Dedalo Venerdì 24 Dicembre 2021, in occasione del “Natale 2021” promosso dall’Amministrazione Comunale della Città di Reggio Calabria, a grande richiesta, esporrà presso la Pinacoteca Civica i suoi artisti nella Collettiva d’Arte “Anime Nuove” 2^ Edizione. Il grande successo della 1^ Edizione, ha spinto la curatrice Silvana Marrapodi, ampiamente sostenuta dall’Associazione Dedalo, a riproporre la Collettiva presso una location d’eccezione, ove sono conservate le opere più illustri della Città. In esposizione sarà possibile ammirare le opere d’Arte di artisti emergenti e affermati, i quali hanno ricevuto premi di rilevanza nazionale e internazionale. Gli 11 artisti selezionati sono: Caterina Bertuca, Mikhaela Cannizzaro, Antonino Denami, Silvana Marrapodi, Maria Modafferi, Roberto Modafferi, Stefano Nava, Gregorio Procopio e Antonella Silvana Viletti. Accanto ad essi, sarà possibile ammirare le ceramiche d’autore realizzate dagli allievi della 5^ D, Design della Ceramica, del Liceo Artistico Statale “Preti-Frangipane”: Samuele Berlingeri, Veronica Del Pozzo, Lucia Giarmoleo, Giulia Lammendola, Angelo Muscianese, Aleksandr Surfaro. La Collettiva d’Arte è un percorso di sensazioni ed emozioni espresso con pluralità di linguaggi, alla scoperta di «Anime Nuove» che fuoriescono dalla chiusura degli Atelier per trasformarsi in una unità artistica ed esporsi alla comunità. Gli artisti, fortemente provati dal “Natale diverso” vissuto l’anno precedente, hanno deciso di esporre le proprie opere come simbolo di rinascita post-Pandemia, un segno di speranza in un nuovo periodo natalizio, seppur ancora limitato da regole e restrizioni sanitarie. L’inaugurazione verrà allietata da un attore d’eccellenza della Città, Giuseppe Polimeno, il quale si esibirà in una performance recitativa sull’Arte e sugli artisti, e di quanto essi siano parte l’una dell’altro. Una bellissima manifestazione di grande interesse culturale per la Città di Reggio Calabria.

