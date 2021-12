Covid. Austria: Per i non vaccinati da oggi vige la quarantena

(DIRE) Roma, 20 Dic. – Solo le persone che si sono vaccinate contro il Covid-19 con la terza dose hanno la possibilità di entrare liberamente in Austria. Lo prevede da oggi il governo di Vienna. Chi, invece, risulti vaccinato ma non ha ancora ricevuto la terza dose o è tra i guariti dovrà essere in possesso di un tampone pcr negativo di non oltre 72 ore. Le autorità austriache prevedono una quarantena di dieci giorni per coloro che non sono immunizzati. Dopo cinque giorni sarà possibile interrompere l’isolamento con un pcr negativo. Sarà, invece, sufficiente il ‘3-G’, ossia guariti, vaccinati o testati, per i pendolari transfrontalieri. (Fde/ Dire) 10:30 20-12-21