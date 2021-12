Covid. Toti: Tampone su vaccinati sforzo inutile

(DIRE) Genova, 20 Dic. – “Credo che il tampone sui vaccinati e, soprattutto, sui richiamati con la terza dose sia uno sforzo francamente inutile”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine di un convegno sul Pnrr stamattina a Genova, commentando le indiscrezioni sulle nuove misure restrittive per il contenimento della pandemia che starebbe valutando il governo. “Dobbiamo andare in senso opposto- sostiene Toti- quello di garantire la libera circolazione e il libero accesso a tutte le persone con due e poi con tre vaccini agli eventi con cui il Paese sta ripartendo. Il tampone è un metodo di screening molto utile, non può essere sostituito ai vaccini né si possono dare, in questo senso, segnali ambigui”. (Sid/ Dire) 11:06 20-12-21