(DIRE) Roma, 20 Dic. – “Complimenti alla ministra Erika Stefani per il via libera alla Legge Delega sulle Disabilità ottenuto oggi in Senato dopo quello della Camera. È un risultato straordinariamente importante, per il quale vanno ringraziate tutte le forze politiche: è stata compresa l’importanza del provvedimento. Per me è motivo di grande soddisfazione e orgoglio”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Anb/ Dire) 19:02 20-12-21