Filippine. 208 morti, 52 dispersi e 300.000 sfollati dopo il passaggio di Rai

Come purtroppo era previsto è aumentato il bilancio delle vittime causate dal passaggio di Rai sulle Filippine. Il supertifone ha già causato 208 morti e centinaia di feriti, al momento 239, alcuni dei quali in maniera seria. Sono inoltre al momento, anche questo è un bilancio provvisorio, 52 dispersi. Sono oltre 300.ooo le persone che hanno dovuto mettersi in sicurezza abbandonando le case, soprattutto nelle province di Bohol e Dinagat che risultano essere le più colpite dell’intero Paese. Sono molti i villaggi e le cittadine rimaste senza energia elettrica a causa della devastazione diffusa causata da Rai nell’arcipelago delle Filippine circostanza questa che complica l’operato dei soccorritori e che potrebbe generare altre vittime.

