Germania, verso l’obbligo vaccinale per il covid

La Germania è indirizzata verso l’obbligo vaccinale per contrastare la diffusione delle varianti covid-19. Attualmente a preoccupare è la Omicron diffusasi nelle zona del Sud Africa. Il Ministro della Salute del Governo di Berlino, Karl Lauterbach, ha sottolineato la sua posizione al riguardo: “Non ci sarà un lockdown prima di Natale. Ma avremo una quinta ondata, perché abbiamo oltrepassato un numero critico di infezioni Omicron, Io ritengo che possiamo sconfiggerla se colmiamo le lacune nella vaccinazione con vaccini obbligatori. Questa è la mia chiara convinzione“. (Cit. RAI). In Europa, oltre la Germania, sono diversi gli stati che si trovano in difficoltà per la contagiosità di Omicron in momento di particolare mobilità delle persone come il periodo natalizio.

