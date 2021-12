Giornalisti. Stampa parlamentare ARS da vita a Premio ‘Camillo Pantaleone’

(DIRE) Palermo, 20 Dic. – L’Associazione stampa parlamentare siciliana ha istituito il premio ‘Camillo Pantaleone’, destinato al cronista parlamentare dell’anno. Il premio, la prima edizione, si svolgerà a fine 2022 e consisterà in una somma di denaro che il vincitore devolverà in beneficenza a enti, associazioni, onlus, famiglie particolarmente bisognose. Stamani nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno con i giornalisti a Palazzo dei Normanni, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha accolto con favore la proposta di co-finanziare il premio. Il vincitore sarà selezionato da una giuria composta dai membri del Consiglio direttivo dell’Associazione della Stampa parlamentare e da rappresentanti dell’Assemblea regionale siciliana. Camillo Pantaleone, chiamato all’Ars nel 1985, è stato responsabile dell’ufficio stampa dell’Assemblea siciliana dal 2004 al 2011, in precedenza era stato redattore de L’Ora e collaboratore dell’Unità e della Rai. (Com/Rec/Dire) 18:40 20-12-21