Manovra: Fiepet Confesercenti, Governo bene a metà su Tosap, si deve fare di più

Necessario stop almeno fino a giugno 2022

“Serve un ulteriore sforzo per arrivare almeno fino al 30 giugno 2022. Il Governo ha fatto bene ad intervenire su una questione così importante ma soli tre mesi di stop per la cosiddetta ‘tassa sui tavolini’ rischiano di essere troppo pochi per un settore così duramente colpito dalla pandemia”.

Così Giancarlo Banchieri, Presidente di Fiepet Confesercenti, l’associazione che riunisce ristoranti, bar e le altre imprese della somministrazione, commenta l’emendamento del Governo alla Manovra che prevede l’esenzione dal pagamento dell’ex Tosap/Cosap fino al 31 marzo 2022 per i pubblici esercizi.

“Moltissime imprese oltretutto non potranno beneficiare dell’intervento visto che in larga parte d’Italia non si mangia all’aperto in questi mesi. Chiediamo al Governo o ai Comuni di intervenire al più presto con una proroga fino al 30 giugno, per dare respiro a tanti bar, pub, pizzerie e ristoranti in forte difficoltà”.

Comunicato Stampa