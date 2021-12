“Pensavo di aver già visto tutto”: il dottore scopre il feto nel fegato del paziente

La gravidanza ectopica nel fegato è estremamente rara

“Pensavo di aver già visto tutto.” Con queste parole il dottor M.N. dal Canada inizia il suo video su TikTok. Cosa lo ha sorpreso così tanto? Un feto che si è impiantato nel fegato. Spiega come è nato: “Una donna di 33 anni arriva in ospedale con sanguinamenti mestruali che sono durati per 14 giorni.

Prima di allora, non aveva avuto alcun sanguinamento per 49 giorni. Abbiamo trovato questo nel fegato: un bambino. Ha avuto una gravidanza extrauterina nel fegato. Questa è la prima volta per me.” Normalmente, l’ovulo viene fecondato dallo sperma nella tuba di Falloppio e poi migra attraverso la tuba di Falloppio per alcuni giorni, per poi impiantarsi come embrione nell’utero.

In una gravidanza extrauterina, tuttavia, l’uovo fecondato nidifica nella tuba di Falloppio al di fuori dell’utero. È estremamente raro che l’uovo si impianti nel fegato. La clip, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stata vista quasi 6 milioni di volte e commentata quasi 28.000 volte in soli tre giorni.

c.s. – Giovanni D’Agata