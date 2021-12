PNRR. Fedriga: 900 mln per migliorare approvvigionamento idrico

“Collaborazione con le Regione è un’opportunità per il sistema Paese”

(DIRE) Roma, 20 Dic. – “Oggi in Conferenza Stato-Regioni è stato aggiunto un altro tassello nel percorso di attuazione del PNRR in tema di infrastrutture, in particolare per quanto concerne le azioni per migliorare l’approvvigionamento idrico”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

“E’ un segnale inequivocabile- prosegue il presidente- che dimostra quanto sia importante ed opportuna la collaborazione Governo-Regioni, strumento fondamentale per l’attuazione concreta delle misure previste dal piano e opportunità per il sistema Paese”. “Per quanto riguarda le infrastrutture, come è noto, una delle emergenze che riguarda molti nostri acquedotti è quella relativa alle perdite di distribuzione dell’acqua. Per questo è molto importante che in Conferenza Unificata – conclude il presidente Fedriga – sia stata sancita un’Intesa che destina 900 milioni di euro proprio a fronteggiare tale situazione oltre che a digitalizzare e a monitorare tali reti e, tra l’altro, il 40% di queste risorse saranno per altro destinate alle Regioni del mezzogiorno”. (Com/Pol/ Dire) 20:41 20-12-21