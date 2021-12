Coronavirus, Thailandia: ripristinata quarantena obbligatoria per viaggiatori stranieri

12:16 – Aumentano i contagi da variante Omicron del Coronavirus, il quale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), afferma AL-JAZEERA, si sta diffondendo più rapidamente del ceppo Delta. La nuova variante ha infettato anche vaccinati e persone che hanno contratto la malattia in precedenza. Attualmente la variante Omicron rappresenta il 73,2% dei nuovi casi di contagio negli USA. Dato l’aumento dei casi, la Thailandia ha deciso di ripristinare la quarantena obbligatoria in hotel dedicati per i visitatori stranieri a partire da oggi, Martedì 21 Dicembre. Molti altri Stati si stanno unendo alle decisioni della Thailandia, tra cui alcuni Stati membri dell’Unione Europea. (cit. AL-JAZEERA)

SM