GOM Reggio Calabria, 2 i neonati ricoverati per covid, di 9 e 21 giorni

In riferimento alle notizie relative ai due neonati ricoverati per COVID-19 nel reparto di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, sentito il Responsabile della U.O.C., la dott.ssa Isabella Mondello, si comunica quanto segue. Il bambino ricoverato nella giornata di ieri ha 9 giorni (al momento del ricovero), proviene dalla Piana di Gioia Tauro, è stato portato nella giornata di ieri al pronto soccorso della Neonatologia per malessere e difficoltà ad alimentarsi ed è risultato positivo, come anche i suoi genitori, al COVID-19. Il bambino ricoverato in data odierna, invece, ha 21 giorni, è residente nella zona nord della città di Reggio Calabria ed è risultato positivo al test per COVID-19. La madre del piccolo è anch’essa positiva al COVID-19. Il bambino presenta febbre e difficoltà ad alimentarsi.

Pertanto, entrambi sono stati celermente inseriti nel “Percorso diagnostico terapeutico per pazienti neonati affetti da COVID” e vengono monitorati costantemente, in regime di isolamento dagli altri piccoli pazienti, da un team di esperti neonatologi. La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare il rispetto delle misure di prevenzione del contagio, di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti nonché di aderire consapevolmente alla campagna vaccinale nazionale. Per info. o in caso di sintomi sospetti contattare il numero Verde 1500 ministeriale. Per info. sulla campagna vaccinale regionale contattare il Numero Verde 800 00 99 66 della Regione Calabria.