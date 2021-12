Lotteria Italia. +43% con 5,7 mln biglietti acquistati contro 3,9 del 2020

(DIRE) Roma, 21 Dic. – Un salto in avanti enorme, con un aumento del 43% rispetto all’edizione 2020. La Lotteria Italia 2021 ha venduto – bilancio al 20 dicembre – 5,7 milioni di biglietti contro i 3,98 milioni della scorsa edizione, sempre alla data del 20 dicembre. E non finisce qui, perchè il bilancio delle vendite, come spiega agipronews, è destinato ad aumentare durante le feste di Natale, periodo tradizionalmente ‘caldo’ per chi decide di tentare la sorte con la lotteria della Befana. E non ci sarebbe da stupirsi se le vendite dovessero arrivare attorno a quota 6,5 milioni di tagliandi – le previsioni più ottimistiche toccano quota 7 milioni – per un’edizione 2021, abbinata alla trasmissione I Soliti Ignoti, che si preannuncia particolarmente positiva. D’altra parte la Lotteria Italia 2020, ricorda Agipronews, ha chiuso con 4,6 milioni di tagliandi venduti – rispetto ai 3,9 al 20 dicembre – cioè con un incremento del 15% fino all’estrazione finale. Applicando la stessa percentuale di crescita ai dati di vendita del 20 dicembre fino alla Befana, il totale dell’edizione 2021 supererebbe i 6,5 milioni di biglietti venduti. Perchè questo boom? Forse, è il disperato bisogno di punti di riferimento – ricercati anche nella tradizione nel prolungarsi della morsa della pandemia. In fondo il biglietto della Lotteria Italia rappresenta da sempre, il raduno familiare per le feste, l’allegria, il rito da vivere e consumare tutti insieme in un esempio di socializzazione che ha saputo resistere agli attacchi della modernità. E’ del tutto probabile, che l’impennata di vendite della Lotteria più amata dagli italiani sia dovuto proprio al cosiddetto ‘effetto specchio’ dell’emergenza e le conseguenti limitazioni sociali. E cioè il riflesso del dramma che si tramuta in ricerca di un punto di riferimento solido e simbolico, proprio negli anni in cui tutto o quasi, da questo punto di vista, è stato spazzato via o messo fortemente in discussione. In sostanza, la Lotteria Italia come metafora di un biglietto per un viaggio verso la normalità, oltre che sfida con la fortuna. (Comunicati/Dire) 16:38 21-12-21