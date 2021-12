Malaysia, grave inondazione: abitanti soccorrono persone in difficoltà

12:44 – La Malaysia ha subito una delle sue peggiori inondazioni degli ultimi decenni dovuta a tre giorni di forti piogge. L’abbondanza di acqua ha causato gravi inondazioni in otto Stati, almeno 14 vittime e decine di migliaia di sfollati, la maggior parte dei quali provenienti da Pahang. Anche lo stato della capitale Kuala Lumpur, Selangor, è stato fortemente colpito dalle inondazioni. I rifugi temporanei sono pieni di persone e il Governo teme un aumento di contagi Covid per tale situazione. Tra la popolazione aumenta il malcontento per la lenta risposta del Governo all’emergenza, infatti la Protezione Civile ha iniziato ad agire solamente tre giorni dopo. Tale scontento ha fatto nascere l’hashtag #kerajaanpembunuh (“Governo assassino”) sui social, il quale è divenuto virale in poco tempo. La situazione della Malaysia ha spinto gli abitanti ad intervenire da soli per tentare di soccorrere e salvare le persone in difficoltà. I malaysiani hanno dimostrato un grande spirito d’unità salvando quante più vite possibile. (cit. BBC)

SM