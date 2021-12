Manovra. Confesercenti, bene emendamento su microcredito, è sostegno alla ripartenza delle PMI

Le modifiche alla disciplina del microcredito sono un’ottima notizia per le imprese: l’allargamento della platea dei beneficiari e l’innalzamento delle soglie permetteranno a più piccole e medie attività di accedere a questo tipo di finanziamenti.

Così Confesercenti commenta l’approvazione in Commissione Bilancio dell’emendamento presentato da Fratelli d’Italia che include le SRL tra i soggetti beneficiari e alza da 40 a 75mila euro l’importo massimo dei finanziamenti.

Per le imprese, in particolare micro e piccole, riuscire ad ottenere credito è diventato un esercizio arduo: dal 2017 ad oggi mancano all’appello per le MPMI 50 miliardi. Anche dopo la pandemia, soprattutto per le attività di dimensioni minori, l’accesso al credito è rimasto molto difficile: per queste, la possibilità di poter utilizzare il canale del microcredito costituisce un sostegno concreto alla ripartenza, indispensabile in particolare in questa fase purtroppo ancora difficile.

Comunicato Stampa – Confesercenti