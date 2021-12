Manovra. Gasparri: Bene più fondi per assunzione comparto sicurezza

(DIRE) Roma, 21 dic. – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione in Commissione bilancio degli emendamenti che prevedono lo stanziamento di maggiori fondi per le assunzioni del comparto sicurezza. Si tratta di una battaglia tra quelle prioritarie per Forza Italia che ha trovato condivisione anche negli altri schieramenti e che risolve un problema che il comparto si trascinava ormai da troppi anni. In una fase in cui a donne e uomini in divisa viene chiesto maggiore sacrificio servono risposte come questa, che ha visto Forza Italia impegnata in prima linea”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente del comitato di presidenza di Forza Italia. (Vid/ Dire) 11:25 21-12-21