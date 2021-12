Quirinale. Rotondi: Berlusconi è l’unico candidato del Centrodestra

(DIRE) Roma, 21 Dic. – Gianfranco Rotondi, in un’intervista a Spraynews, esclude l’ipotesi Moratti per il Quirinale, affermando come ” il solo candidato del centrodestra è Berlusconi che l’ha fondato. Tutti gli altri avrebbero un altro significato e non sarebbero altrettanto importanti”. A suo parere, le possibilità per l’ex premier sono alte, considerando che “tanti sono gli ex grillini e i moderati in cerca di una casa a sposare la causa”. Allo stesso tempo, il vice presidente di Fi alla Camera non esclude Casini in caso di intese trasversali: “Può essere un punto di caduta, ma più di un’intesa tra tutte le forze politiche che non del centrodestra”. (Pol/ Dire) 22:59 21-12-21