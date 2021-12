Recovery. Tajani: UE non aumenti pressione fiscale a famiglie e imprese

(DIRE) Roma, 21 Dic. – “La Commissione europea, nella proposta sulle risorse proprie che presenterà nei prossimi giorni per finanziare i trasferimenti e i prestiti del Recovery Plan, non aumenti la pressione fiscale su famiglie e imprese, già estremamente alta. Bisogna evitare ulteriori rialzi per i costi dell’energia, che già hanno raggiunto livelli insostenibili contribuendo per oltre il 50% all’ innalzamento dell’inflazione. L’accordo fiscale approvato dai Paesi del G20 per tassare le multinazionali sia implementato il prima possibile. Chi non ha mai pagato come avrebbe dovuto, penso in particolare ai giganti del web, deve concorrere immediatamente agli sforzi per finanziare le risorse del Next Generation Ue”. Lo dice Antonio Tajani (Fi). (Com/Anb/ Dire) 16:28 21-12-21