Reggio Calabria. L’I.C. Galluppi-Collodi-Bevaqua rinnova la tradizione dei Mercatini di Natale

L’I.C. Galluppi – Collodi – Bevacqua diretto da DS Dott Carlo Milidone, annuncia un grande appuntamento che contestualmente si svolgerà nei plessi Collodi e Galluppi: “I Mercatini di Natale”. Il Natale da sempre, nell’Istituto diventa l’occasione per molteplici attività che favoriscono lo sviluppo della creatività dei bambini attraverso l’uso di tutti i linguaggi, ma soprattutto rappresenta un momento della vita scolastica che vede impegnati gli alunni in vari laboratori. Il mercatino di Natale è un tradizionale punto di incontro per scoprire ed acquistare così oggetti d’artigianato, decorazioni e idee regalo. Così il tradizionale appuntamento che lo scorso anno è stato annullato, si conferma quest’anno (aperto ai soli studenti) come un entusiasmante ritorno al passato ed alla magia del Natale ma con la stretta osservanza delle regole anti-covid ed anti assembramento. Gli spazi della scuola sono diventati ora più accoglienti e grazie anche al contributo dei lavoretti dei ragazzi guidati dai loro insegnanti, sono anche ricchi di decorazioni natalizie che impreziosiscono i corridoi e gli accessi. Complimenti quindi agli allievi ed ai loro insegnanti che hanno lavorato per questa importante iniziativa!