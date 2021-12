A Scilla la magia del Natale con i mercatini a Chianalea

L’Associazione “Italia Night & Day” ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Scilla, la collaborazione del comitato di quartiere di Chianalea e dei commercianti e cittadini del quartiere, la manifestazione “Natale a Chianalea”. Il 22 e il 23 Dicembre lo splendido borgo di Scilla si animerà grazie ai mercatini di Natale allestiti nella piazzetta adiacente la Chiesa di San Giuseppe. L’evento prevede la partecipazione di hobbisti e commercianti, ma non solo. La Biblioteca comunale “Antonia Assunta Paladino” proporrà un reading di racconti a tema natalizio rivolto ai bambini. All’evento parteciperanno anche artisti di strada, il 23 il gruppo “Calabria dietro le quinte” presenterà uno spettacolo di giocoleria. Insomma, un’occasione unica per grandi e bambini per vivere insieme la magia delle feste alla quale non si può mancare. La manifestazione si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 22.00