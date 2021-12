(DIRE) Roma, 22 Dic. – “Per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati, ogni risposta è sul tavolo. Non credo che la cabina di regia di domani si occuperà di questo. Bisogna considerare che tre morti su quattro sono non vaccinati”. Così Mario Draghi, in conferenza stampa di fine anno. (Anb/ Dire) 11:43 22-12-21